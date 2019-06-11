В ОБСЕ призвали власти Украины расследовать избиение журналиста в Харькове

ТАСС, 11 июня. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Украины привлечь к ответственности лиц, совершивших жестокое избиение журналиста Вадима Макарюка в Харькове. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте ОБСЕ.

"Я осуждаю недавнее нападение на оператора Вадима Макарюка на Украине и призываю власти в скорейшие сроки привлечь к ответственности тех, кто его совершил. Нападки и атаки на журналистов из-за их работы неприемлемы, их нельзя терпеть", - написал Дезир.

Оператор украинской телекомпании "24 канал" Вадим Макарюк был избит неизвестными людьми 7 июня в Харькове, когда он снимал сюжет о деловом споре на рынке "Барабашово". В результате журналист получил серьезные травмы головы и был госпитализирован с кровотечением в мозгу. Он находится в больнице в критическом состоянии.

Полиция начала расследование и установила двух подозреваемых, сообщил в своем заявлении уполномоченный ОБСЕ по свободе СМИ.