Власти Москвы согласовали марш в поддержку Голунова на 16 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы согласовало акцию в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова на 16 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента безопасности и противодействия коррупции.

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

"В правительство Москвы обратились председатель Союза журналистов Москвы Гусев Павел, председатель Союза журналистов России Соловьев Владимир, журналист и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Винокурова Екатерина с просьбой провести массовое мероприятие в форме митинга 16 июня 2019 года на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 часов численностью до 20 тыс. человек. С учетом высокого общественного резонанса правительство Москвы согласовало указанное обращение", - сказал собеседник агентства.

11 июня уголовное преследование Ивана Голунова было прекращено. По словам министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, решение принято "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления".