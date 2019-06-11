Союз журналистов России приветствовал освобождение Голунова

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил журналистам, что принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

"Это можно только радостно приветствовать, потому что во многом это победа гражданского общества и победа журналистского сообщества. При том, что не было по сути давления на следствие. Тем не менее, это очень важно даже не для Ивана, а для тех, кто может оказаться в подобной ситуации", - сказал Соловьев.