Глава комиссии СПЧ назвал освобождение Голунова победой гражданского общества

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Председатель постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов, главный редактор "Московского комсомольца" и глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев считает, что прекращение уголовного дела в отношении спецкорреспондента "Медузы" Ивана Голунова является большой победой гражданского общества и профессионального сообщества сотрудников медиа.

Что известно в настоящее время

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

"Я считаю, что это большая победа гражданского общества и журналистского сообщества", - сказал он во вторник ТАСС.

Ранее во вторник глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в отношении Голунова прекращено.

Группа журналистов планировала провести в День России, 12 июня, шествие в поддержку Голунова, его не предполагалось согласовывать. Гусев ранее во вторник высказал обеспокоенность призывами к несанкционированному шествию и предложил провести разрешенную акцию 16 июня.

Отвечая на вопрос, состоится ли акция 16 июня, учитывая освобождение Голунова, Гусев сказал, что этот вопрос сейчас будет обсуждаться. "Может быть, и состоится акция", - добавил он.