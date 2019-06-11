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Прекращение дела против Ивана Голунова

Хинштейн заявил, что будет добиваться наказания полицейских, задержавших Голунова

Ранее стало известно о прекращении уголовного преследования журналиста

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн заявил, что будет добиваться привлечения к ответственности полицейских, задержавших журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом он сообщил во вторник на странице в Twitter, комментируя известие об освобождении Голунова.

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"Отличная новость. Теперь встает вопрос уголовной ответственности полицейских, его задержавших", - написал политик. "Если наркотики - не Голунова, значит, их. Буду добиваться привлечения их к ответственности", - предупредил он.

Ранее во вторник глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в отношении Голунова прекращено "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления". Обвинения с него сняты, сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста. Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в СК для оценки правомерности действий сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Голунова. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Теги
РоссияХинштейн, Александр ЕвсеевичПрекращение дела против Ивана Голунова
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