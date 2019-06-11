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Прекращение дела против Ивана Голунова

Москалькова: освобождение Голунова показало, что государство готово признавать ошибки

Как отметила уполномоченный по правам человека в России, этим шагом "власть подтвердила, что главенствующее значение прав человека становится важнейшим вектором развития"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Прекращение уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова демонстрирует, что государство готово признавать ошибки, допущенные его представителями. Такое мнение высказала во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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"Освобождение Ивана Голунова - важный сигнал для всего гражданского общества. Государство еще раз показало, что оно прислушивается к общественному мнению, считается с ним и готово не только идти на уважительный диалог, но и признавать ошибки, допущенные его представителями", - сказала она ТАСС.

Москалькова отметила, что этим шагом "власть подтвердила, что главенствующее значение прав человека становится важнейшим вектором развития". Омбудсмен подчеркнула также, что теперь должен быть запущен процесс реабилитации Голунова.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаПрекращение дела против Ивана Голунова
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