Москалькова: освобождение Голунова показало, что государство готово признавать ошибки

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Прекращение уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова демонстрирует, что государство готово признавать ошибки, допущенные его представителями. Такое мнение высказала во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

"Освобождение Ивана Голунова - важный сигнал для всего гражданского общества. Государство еще раз показало, что оно прислушивается к общественному мнению, считается с ним и готово не только идти на уважительный диалог, но и признавать ошибки, допущенные его представителями", - сказала она ТАСС.

Москалькова отметила, что этим шагом "власть подтвердила, что главенствующее значение прав человека становится важнейшим вектором развития". Омбудсмен подчеркнула также, что теперь должен быть запущен процесс реабилитации Голунова.