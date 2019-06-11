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Прекращение дела против Ивана Голунова

В РПЦ прокомментировали прекращение уголовного преследования Голунова

Представитель РПЦ Владимир Легойда считает, что правовая система должна работать вне зависимости от давления общества

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Важно не только то, чтобы бездоказательно обвинившие журналиста Ивана Голунова ответили по закону, но и то, чтобы правовая система работала вне зависимости от давления общества. Таким мнением поделился во вторник в своем канале в Telegram председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

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"Это и есть реализация принципа презумпции невиновности… Теперь важно не только то, чтобы ответили те, кто обвинял журналиста, но и чтобы подобных обвинений было как можно меньше, независимо от того, выходят люди на улицы или нет. Правовая система должна работать вне зависимости от давления общества. И, конечно, вне зависимости от того, является ли подозреваемый известным человеком, журналистом или "простым смертным", - написал он.

Ранее во вторник глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в отношении Голунова прекращено. Обвинения с него сняты, он будет освобожден из-под домашнего ареста. Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в СК для оценки правомерности действий сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Голунова. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Теги
РоссияЛегойда, Владимир РомановичПрекращение дела против Ивана Голунова
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