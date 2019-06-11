В Крыму может появиться казачий кадетский корпус

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов во вторник на заседании рабочей группы по делам казачества обсудил вопрос создания казачьего кадетского корпуса.

"Обсудили возможность создания на территории Республики Крым государственного бюджетного общеобразовательного учреждения "Крымский казачий кадетский корпус". Решение по данному вопросу будет принято в зависимости от реальной необходимости", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что казачьи дружины могут привлечь для помощи правоохранительным органам, МЧС, пожарной охране и пограничному управлению ФСБ по республике.

"Наша задача - сделать так, чтобы молодежь, которая выбрала для себя этот путь, продолжила его по линии Министерства обороны для несения военной службы. Уверен, что Министерство обороны РФ заинтересовано в привлечении патриотично настроенной молодежи с уже имеющимися определенными навыками", - отметил глава Крыма.