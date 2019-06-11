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Прекращение дела против Ивана Голунова

"Репортеры без границ" приветствуют прекращение уголовного преследования Голунова

В организации назвали исторической мобилизацию российского гражданского общества

ПАРИЖ, 11 июня. /ТАСС/. Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) приветствует прекращение уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

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Об этом говорится в сообщении, распространенном организацией во вторник в Twitter.

"Хорошие новости: обвинения против Ивана Голунова сняты! Мы приветствуем историческую мобилизацию российского гражданского общества, - отмечается в сообщении. - Теперь те, кто пытались его подставить, должны быть осуждены".

Ранее во вторник глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в отношении Голунова прекращено. 

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РоссияПрекращение дела против Ивана Голунова
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