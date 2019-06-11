"Репортеры без границ" приветствуют прекращение уголовного преследования Голунова

ПАРИЖ, 11 июня. /ТАСС/. Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) приветствует прекращение уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Об этом говорится в сообщении, распространенном организацией во вторник в Twitter.
"Хорошие новости: обвинения против Ивана Голунова сняты! Мы приветствуем историческую мобилизацию российского гражданского общества, - отмечается в сообщении. - Теперь те, кто пытались его подставить, должны быть осуждены".
Ранее во вторник глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в отношении Голунова прекращено.