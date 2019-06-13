В Роскачестве рассказали, как приготовить вкусную окрошку

Роскачество составило рекомендации по приготовлению качественной окрошки. В ведомстве пояснили, что этот холодный суп является "самым летним блюдом" и подходит как для обеда, так и для ужина. Об этом говорится в материалах Роскачества, представленных в четверг.

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"В классический вариант рецепта окрошки входят: картофель, яйца, огурцы, редис, укроп, зеленый лук, сметана для заправки и, конечно, квас", - указали эксперты ведомства. Соль добавляется по вкусу. Отмечается, что квас лучше брать кисловатый и ни в коем случае не сладкий. В Роскачестве добавили, что для разнообразия можно приготовить окрошку на кефире или айране, а рыбную окрошку заливают даже пивом.

Овощи рекомендовано нарезать одинаковыми кубиками или соломкой. Вареные яйца так же можно положить в окрошку, нарезав их кубиками, или порезать только белок, а из желтка приготовить заправку. "Для этого разотрите желтки с горчицей, добавьте сметану, сахар, соль по вкусу и перемешайте с небольшим количеством кваса", - советуют эксперты.

Многие добавляют в окрошку "Докторскую" колбасу. По результатам исследований Роскачества, в рейтинг лучшей такой колбасы вошла продукция торговых марок "Мясокомбинат "Балахоновский", "Окраина", "Снежана", "Пит-Продукт".