Бари Алибасов еще три дня пробудет под присмотром врачей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Продюсер Бари Алибасов еще три дня пробудет под круглосуточным наблюдением врачей в НИИ им. Склифосовского. Об этом сообщил журналистам во вторник сын музыканта Бари Алибасов-младший.

"Сегодня уже седьмые сутки, как он находится в "Склифе". Струп (после ожога - прим. ТАСС) отходит... на 9-10 день. То есть он еще три дня должен находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить какие-то неожиданности, которые могут вызвать летальный исход. Они постоянно делают гастроскопию, смотрят, что происходит с желудком", - сказал Алибасов-младший.

Главные опасения о состоянии здоровья продюсера связаны с тем, что под струпами может открыться кровотечение, а также с сужением пищевода из-за ожога. Кроме того, по словам сына, есть вероятность, что продюсер не сможет самостоятельно дышать.

Ранее во вторник Алибасов вышел из медикаментозного сна, в который его ввели врачи 6 июня. У него потеря памяти, продюсер не помнит даже своего имени. "Врачи говорят, что это абсолютно нормальное состояние после нахождения мозга под препаратами пять дней. Он должен уже к завтрашнему дню быть взрослым, адекватным, принимающим решения", - рассказал сын музыканта.

4 июня помощник продюсера Сергей Моцарь сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Сейчас он находится в НИИ им. Склифосовского.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, заслуженный артист России, создатель групп "Интеграл" и "На-На". 6 июня ему исполнилось 72 года.