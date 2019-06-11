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Прекращение дела против Ивана Голунова

Адвокат Голунова: освобождение журналиста стало началом решения системной проблемы

Сергей Бадамшин назвал освобождение Голунова общей победой и торжеством закона

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Прекращение уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова и отстранение от должностей высокопоставленных сотрудников московской полиции стало признаком того, что власть признала наличие системной проблемы и приступила к ее решению. Об этом ТАСС сообщил защитник Голунова Сергей Бадамшин.

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"Очень хорошо, что совместные усилия всех, кто поддерживал Ивана, привели к тому, что МВД признало наличие системной проблемы и начало предпринимать конкретные действия, направленные на ее устранение", - заявил адвокат.

Защитник назвал освобождение Голунова общей победой и торжеством закона. "В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость. Это не просто освобождение от уголовного преследования конкретного человека", - сказал Бадамшин.

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РоссияПрекращение дела против Ивана Голунова
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