Адвокат Голунова: освобождение журналиста стало началом решения системной проблемы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Прекращение уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова и отстранение от должностей высокопоставленных сотрудников московской полиции стало признаком того, что власть признала наличие системной проблемы и приступила к ее решению. Об этом ТАСС сообщил защитник Голунова Сергей Бадамшин.

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

"Очень хорошо, что совместные усилия всех, кто поддерживал Ивана, привели к тому, что МВД признало наличие системной проблемы и начало предпринимать конкретные действия, направленные на ее устранение", - заявил адвокат.

Защитник назвал освобождение Голунова общей победой и торжеством закона. "В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость. Это не просто освобождение от уголовного преследования конкретного человека", - сказал Бадамшин.