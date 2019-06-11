Власти Москвы окажут помощь организаторам марша в поддержку Голунова 16 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство Москвы готово оказать организаторам помощь в проведении согласованной акции в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, которая запланирована на 16 июня. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Что известно в настоящее время

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

Ранее сообщалось, что правительство Москвы согласовало акцию в поддержку журналиста на 16 июня на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 часов численностью до 20 тыс. человек.

"Приняты необходимые меры по обеспечению условий проведения публичного мероприятия. Организаторам будет оказана помощь в проведении мероприятия, в том числе по вопросам безопасности", - говорится в сообщении.

Иван Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня. По данным МВД по Москве, при личном досмотре у него обнаружили около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина.

Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арестна два месяца. Защита журналиста обжаловала решение о домашнем аресте. Сам он свою вину отрицал.

11 июня уголовное преследование Ивана Голунова было прекращено. Решение принято, по словам министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления".