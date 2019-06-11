Венедиктов: дело Голунова объединило власти и гражданское общество

"Во-первых, это, безусловно, важная история. Конечно, это важная победа гражданского общества. Во-вторых, важно, что мы видим, как власть прислушивается к тем сомнениям и протестам, которые есть у гражданского общества", - сказал Венедиктов.

"Мы видели позицию министра внутренних дел [Владимира Колокольцева], который поддержал сомнения, скажем так, гражданского общества. Мы видели позицию московских федеральных властей. Это очень важно, что во власти люди слушают, они могут быть не согласны, но они слушают. Грубо говоря, они присоединились к гражданскому обществу", - добавил он.