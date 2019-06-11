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Прекращение дела против Ивана Голунова

Венедиктов: дело Голунова объединило власти и гражданское общество

Главред "Эха Москвы" заявил, что власть прислушивается к тем сомнениям и протестам, которые есть у гражданского общества

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Дело журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова объединило российские власти и гражданское общество. Такое мнение во вторник выразил ТАСС главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

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"Во-первых, это, безусловно, важная история. Конечно, это важная победа гражданского общества. Во-вторых, важно, что мы видим, как власть прислушивается к тем сомнениям и протестам, которые есть у гражданского общества", - сказал Венедиктов.

"Мы видели позицию министра внутренних дел [Владимира Колокольцева], который поддержал сомнения, скажем так, гражданского общества. Мы видели позицию московских федеральных властей. Это очень важно, что во власти люди слушают, они могут быть не согласны, но они слушают. Грубо говоря, они присоединились к гражданскому обществу", - добавил он.

Теги
РоссияВенедиктов, Алексей АлексеевичПрекращение дела против Ивана Голунова
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