Левин рассчитывает, что виновные в незаконном задержании Голунова будут наказаны

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин рассчитывает, что лица, виновные в незаконном задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова, понесут заслуженное наказание.

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

"Сегодня мы видим пример того, как активное выступление гражданского общества и широко выраженная солидарность журналистского сообщества пресекли попытку откровенного беззакония по отношению к человеку, выполняющему свой профессиональный долг", - приводит во вторник слова парламентария его пресс-служба.

Левин подчеркнул, что общественное мнение "переломило негативный тренд корпоративной солидарности правоохранительных органов, что свидетельствует о возрастании процессов оздоровления общества, становлении гражданских институтов и повышении прозрачности органов государственной власти". "Важным итогом стало то, что государство не только признало, но и исправило ошибку, явно дискредитирующую представителей всех органов власти", - обратил внимание он.

"Надеемся, что этот прецедент вопиющего нарушения закона и принципов здравого смысла получит оценку компетентных надзорных органов, а виновные понесут заслуженное наказание", - сказал глава думского комитета. "Свобода слова и свобода распространения информации - это те ценности, нарушение которых противоправными средствами разрушает основы государственности, поэтому последующее расследование должно быть максимально тщательным и открытым", - заключил он.