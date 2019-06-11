Эксперт: в ситуации с уголовным преследованием Голунова виновата "палочная" система МВД

МОСКВА , 11 июня. /ТАСС/. Сложившаяся в МВД система плановых показателей отчетности по раскрытым преступлениям, которую иногда называют палочной, привела к ситуации с незаконным уголовным преследованием журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал генерал-лейтенант полиции в отставке, экс-руководитель департамента межведомственного взаимодействия ФСКН, руководитель Центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов.

"Когда оперативник или следователь больше всего боится своего непосредственного начальника, который требует увеличения раскрываемости преступлений, ситуации, аналогичные той, что произошла с Голуновым, не редкость. Очевидно, сложившуюся "палочную" систему надо менять, так как данный инцидент крайне негативно сказался на репутации МВД", - сказал эксперт.

По его словам, оперативные сотрудники сработали грубо, что и сказалось на ходе дела. "Если его разрабатывали долго и подозревали в сбыте наркотиков, то надо было брать с поличным, надо было провести контрольную закупку, а лучше - несколько. Тогда были бы веские основания задерживать человека. А так желание поскорее записать себе в актив раскрытие привело к тому, что дело оказалось "шито белыми нитками", - отметил Михайлов.

Он также высказал мнение, что ключевой несостыковкой стало обнаружение ДНК нескольких людей на пакетах с веществом, изъятых у журналиста. "Обнаружение ДНК нескольких людей говорит о том, что эти пакеты брали в руки несколько человек. А на каком этапе - большой вопрос", - заключил отравной генерал-майор полиции.