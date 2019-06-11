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Прекращение дела против Ивана Голунова

Эксперт: в ситуации с уголовным преследованием Голунова виновата "палочная" система МВД

Генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов отметил, что этот инцидент крайне негативно сказался на репутации ведомства

МОСКВА , 11 июня. /ТАСС/. Сложившаяся в МВД система плановых показателей отчетности по раскрытым преступлениям, которую иногда называют палочной, привела к ситуации с незаконным уголовным преследованием журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал генерал-лейтенант полиции в отставке, экс-руководитель департамента межведомственного взаимодействия ФСКН, руководитель Центрального исполкома "Офицеров России" Александр Михайлов.

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"Когда оперативник или следователь больше всего боится своего непосредственного начальника, который требует увеличения раскрываемости преступлений, ситуации, аналогичные той, что произошла с Голуновым, не редкость. Очевидно, сложившуюся "палочную" систему надо менять, так как данный инцидент крайне негативно сказался на репутации МВД", - сказал эксперт.

По его словам, оперативные сотрудники сработали грубо, что и сказалось на ходе дела. "Если его разрабатывали долго и подозревали в сбыте наркотиков, то надо было брать с поличным, надо было провести контрольную закупку, а лучше - несколько. Тогда были бы веские основания задерживать человека. А так желание поскорее записать себе в актив раскрытие привело к тому, что дело оказалось "шито белыми нитками", - отметил Михайлов.

Он также высказал мнение, что ключевой несостыковкой стало обнаружение ДНК нескольких людей на пакетах с веществом, изъятых у журналиста. "Обнаружение ДНК нескольких людей говорит о том, что эти пакеты брали в руки несколько человек. А на каком этапе - большой вопрос", - заключил отравной генерал-майор полиции.

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