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Прекращение дела против Ивана Голунова

Познер заявил, что ситуация с Голуновым говорит о пробуждении гражданской активности в РФ

Журналист назвал прекращение уголовного преследования Ивана Голунова "победой журналистского сообщества и гражданского общества"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Дело журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова всколыхнуло общество, отмена уголовного преследования - победа журналистов и граждан. Такое мнение во вторник ТАСС выразил журналист Владимир Познер.

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Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил журналистам, что принято решение о прекращении уголовного преследования Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

"Это, безусловно, победа журналистского сообщества и гражданского общества. Причем это, пожалуй, первая победа такая в своем роде, хотя к таким победам можно бы отнести то, что произошло не так давно в Екатеринбурге, когда жители воспротивились строительству православного храма в публичном сквере. Но это было локальное дело, хотя и важное, а в данном случае это уже не локальное, это, можно сказать, общероссийское. И, конечно, хотелось бы думать, что это показатель некоторого изменения состояния нашего общества: от апатии и ощущения, что ничего нельзя поделать, к пониманию того, что если ничего не делать, то ничего и не будет", - сказал Познер.

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Колокольцев, Владимир АлександровичРоссияПознер, Владимир ВладимировичПрекращение дела против Ивана Голунова
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