Познер заявил, что ситуация с Голуновым говорит о пробуждении гражданской активности в РФ

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил журналистам, что принято решение о прекращении уголовного преследования Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

"Это, безусловно, победа журналистского сообщества и гражданского общества. Причем это, пожалуй, первая победа такая в своем роде, хотя к таким победам можно бы отнести то, что произошло не так давно в Екатеринбурге, когда жители воспротивились строительству православного храма в публичном сквере. Но это было локальное дело, хотя и важное, а в данном случае это уже не локальное, это, можно сказать, общероссийское. И, конечно, хотелось бы думать, что это показатель некоторого изменения состояния нашего общества: от апатии и ощущения, что ничего нельзя поделать, к пониманию того, что если ничего не делать, то ничего и не будет", - сказал Познер.