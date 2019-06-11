В "Царском Селе" прокомментировали информацию о возможном месте хранения Янтарной комнаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Элементы Янтарной комнаты, похищенные из Царского Села во время Великой Отечественной войны, в случае их обнаружения окажутся в очень плохом состоянии, предположила директор ГМЗ "Царское Село" Ольга Таратынова. Так она прокомментировала ТАСС во вторник информацию об обнаружении в польском городе Мамерки тоннеля, который, по мнению исследователей, может вести к тайнику с остатками знаменитого интерьера.

"Царскосельский музей-заповедник не теряет надежды на то, что подлинник Янтарной комнаты однажды будет найден. Хорошо бы, чтобы это случилось при нашем поколении. Но скорее всего, это будет в очень плохом состоянии", - сказала Таратынова.

Как пояснили ТАСС научные сотрудники музея, в условиях бункера янтарь не может сохраниться в своем первоначальном виде, тем более, что "комната уже перед началом Великой Отечественной войны была в плохом состоянии: были осыпи янтаря, и со временем это, очевидно, еще усугубилось".

Ранее ТАСС сообщил, что сотрудники Музея Второй мировой войны в Мамерки на северо-востоке Польши обнаружили на территории бывшего штаба командования немецких сухопутных войск неизвестный подземный тоннель, который, по их мнению, может вести к месту, где спрятана Янтарная комната. В этом городе раритет искали уже неоднократно, но безуспешно. В местном музее экспонируется копия интерьера.

Таратынова не стала оценивать, насколько вероятно обнаружение Янтарной комнаты в указанном месте. "Сигналы о том, что она находится где-то - иногда в Германии, иногда в Польше, мы получаем по два-три раза в год, и люди абсолютно уверены в том, что это та самая Янтарная комната. Пока ни один сигнал не подтвердился, среди них были и просто попытки сделать себе рекламу. Сначала нужно открыть этот бункер, а потом делать какие-то предположения", - сказала директор музея.