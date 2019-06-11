Московское ГУ МВД удалило сообщения об уголовном деле в отношении Голунова со своего сайта

С сайта столичного ГУ МВД удалена новость о задержании Голунова, выпущенная 7 июня в 11:28, в которой сообщалось об обнаружении у журналиста пакетов с наркотическим веществом и возбуждении в отношении него уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков (ст. 30 и 228.1 УК РФ).

Также аннулирована новость, опубликованная 7 июня в 16:18, содержавшая дополнительные сведения о том, что задержанный сдал анализы биологических жидкостей, однако "сделать срезы ногтевых пластин он отказался". Сообщение сопровождала фотография с якобы обнаруженными у корреспондента пакетиками с наркотическим веществом, сделанная, по утверждению ГУ МВД по Москве, во время обследования его квартиры.

Там же опровергалась информация о том, что еще восемь опубликованных снимков с изображением наркотических веществ были сделаны в квартире Голунова. На сайте столичного главка МВД уточнялось, что эти фотографии были сделаны по другим адресам в рамках проведения оперативных мероприятий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверялся задержанный.