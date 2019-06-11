Судовладелец поможет пострадавшим и семьям погибших при ЧП с танкером в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 11 июня. /ТАСС/. Судовладелец окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва на танкере в порту Махачкалы. Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-служба компании "Волжское пароходство".

"Пароходство осуществляет финансирование квалифицированного медицинского обслуживания пострадавших и обеспечивает доставку родственников в Махачкалу. Руководством компании принято решение об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшим членам экипажа", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Дагестана, пострадавшие в настоящее время находятся в Республиканской клинической больнице. Двое из них - в ожоговом центре, третий - в отделении травматологии.

"Состояние одного из пострадавших остается крайне тяжелым, у него ожоги 95% поверхности тела. Он не транспортабелен. Состояние остальных двоих - средней степени тяжести, они не нуждаются в транспортировке куда-либо. Всем им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Двое из пострадавших - жители Астраханской области, третий - житель Тамбовской области", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС по Дагестану, рано утром в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении. Три человека погибли, еще трое госпитализированы. Как уточнили в Росморречфлоте, российский танкер "В. Ф. Танкер - 16" принадлежит компании "Волжское пароходство".