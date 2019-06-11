Для Псковской области разработают госпрограмму социального развития

ПСКОВ, 11 июня. /ТАСС/. Отдельная государственная программа социально-экономического развития будет разработана для Псковской области. Об этом во вторник сообщил журналистам губернатор Михаил Ведерников по итогам совещания, прошедшего в Пскове под председательством вице-премьера РФ Алексея Гордеева.

"Вчера на рабочих встречах в Москве мы договорились о том, что будет поддержана отдельная государственная программа социально-экономического развития Псковской области. Мы активно работаем с Минстроем РФ, с Фондом реформирования ЖКХ. Думаю, что этот совокупный эффект даст возможность Псковской области достаточно динамично двигаться в решении тех проблем, которые перед ней стоят", - сказал Ведерников.

По данным пресс-службы администрации Псковской области, в разработке госпрограммы губернатор заручился поддержкой первого заместителя председателя правительства РФ - министра финансов РФ Антона Силуанова.

"Ожидается, что перечень мероприятий госпрограммы будет направлен на сохранение и развитие экономического потенциала области, стабилизацию демографической ситуации в регионе, увеличение доходов населения и повышение доступности и качества социальных услуг", - говорится в сообщении.

Летом 2018 года президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Ведерниковым среди основных задач назвал увеличение доходов жителей Псковской области.

Госпрограмма развития сельских территорий

Власти Псковской области намерены добиться включения региона в государственную программу комплексного развития сельских территорий.

"Считаю, что Псковская область точно в тройке регионов, которые должны в эту программу попасть. Мы сделаем для этого все возможное, мы с Алексеем Васильевичем [Гордеевым] на прошлой неделе на рабочей встрече этот вопрос поддержали, он обещал поддержать. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев тоже нас поддержит", - сказал Ведерников.

Он добавил, что администрация региона сделает все, "чтобы максимально полно и максимально активно в эту программу войти". "Основная часть проблем региона, безусловно, отражена в национальных проектах, но не все и не на столько, насколько нам нужно, в национальные проекты входит. Поэтому с учетом того, что у нас регион во многом аграрный, для нас эта программа принципиальная", - пояснил губернатор.

По оценке вице-премьера РФ, сельское хозяйство Псковской области "достаточно динамично развивается". "Темпы роста гораздо выше, чем в среднем по РФ. Хотелось бы сделать акцент здесь на производство молока, то есть молочное скотоводство. Есть резервы по производству льна. Думаю, что здесь можно интегрироваться с Белоруссией, которая активно не только выращивает, но и перерабатывает лен", - сказал Гордеев.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий, рассчитанная на 2020-2025 годы, была одобрена правительством 4 июня. Утвержденный бюджет программы составляет 2,3 трлн рублей, из которых чуть больше 1 трлн рублей - федеральные средства, примерно столько же приходится на внебюджетные источники. Ранее руководство Минсельхоза РФ сообщало, что ведомство до 1 августа планирует получить заявки от регионов по проектам, которые могут быть реализованы в рамках госпрограммы. До 1 октября министерство отберет проекты, соответствующие требованиям. Одним из основных критериев при выборе станет наличие рабочих мест.

В новость были внесены изменения (20:24 мск) - добавлены подробности.