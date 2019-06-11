Клишас считает, что изменение законов в спешке и реформы "на злобу дня" опасны

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что спешное изменение статей Уголовного кодекса РФ и реформы "на злобу дня" могут быть опасны и привести к непредсказуемым последствиям, необходим тщательный анализ правоприменительной практики до принятия решений. Такое мнение сенатор высказал ТАСС, комментируя рассуждения о необходимости реформировать статью 228, касающуюся приобретения, хранения и сбыта наркотиков после ситуации с журналистом Иваном Голуновым.

"Спешное изменение статей любого закона, реформы на "злобу дня" , особенно, если это касается уголовно - правовой сферы, могут быть опасны и ведут к непредсказуемым последствиям", - сказал Клишас.

"Мы в Совете Федерации слышим общественный запрос на изменение законодательства в данной сфере, но принимать решение об изменении статей УК будем только после консультаций с экспертным сообществом, научными учреждениями и Верховным судом", - добавил он.

Глава комитета отметил, что в настоящее время нет четких предложений относительно того, что требуется изменить в структуре нормы. "Проблема, в первую очередь, лежит в сфере правоприменения. Мы обязательно запросим все данные о практике применения данной статьи в Верховном суде, проанализируем информацию и сделаем выводы", - подчеркнул Клишас.