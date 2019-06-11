В кабмине Германии заявили, что приветствуют освобождение журналиста Голунова

БЕРЛИН, 11 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Правительство ФРГ приветствует решение о прекращении уголовного преследования и освобождении из-под домашнего ареста журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС представитель кабмина Германии.

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

"Правительство ФРГ приветствует освобождение журналиста Ивана Голунова", - отметили в кабмине. "Независимый и многосторонний медийный ландшафт имеет важнейшее значение для существования любой демократии", - считают в Берлине.

"Правительство ФРГ очень внимательно следит за развитием событий в России и обращением с оппозиционными политиками, журналистами и представителями гражданского общества", - отметил собеседник агентства. Он подчеркнул, что Берлин "везде в мире - и не только в России - вступается за свободу печати и соблюдение прав человека".