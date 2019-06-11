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Собянин: следствие по делу о наркотиках, по которому проходил Голунов, нужно продолжать

Как отметил мэр Москвы, расследование по делу было проведено "в очень сжатые сроки и беспристрастно"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин положительно оценил результаты расследования дела, по которому ранее обвинялся журналист Иван Голунов, оно должно быть продолжено в том же беспристрастном ключе. Такое мнение градоначальник высказал во вторник в своем Twitter.

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"Надо отдать должное ГУВД и МВД: в очень сжатые сроки и беспристрастно проведено расследование по делу Ивана Голунова. Журналист отпущен на свободу, ряд должностных лиц наказаны. Расследование должно быть продолжено - так же беспристрастно. Я уверен, что так и будет", - считает Собянин.

Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня. По данным ГУ МВД по Москве, при личном досмотре у него обнаружили около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков, статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест на два месяца.

Защита журналиста обжаловала решение о домашнем аресте. Журналист изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков, его защита считает, что запрещенные вещества ему подкинули.

Во вторник глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в отношении Голунова прекращено "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления". Обвинения с него сняты, сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста. Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в СК для оценки правомерности действий сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Голунова. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Прекращение дела против Ивана Голунова
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