Мальчики из Брянской области награждены медалями Форума маленьких героев за спасение детей

ТАСС, 11 июня. Ученик восьмого класса Даниил Мельник, который спас провалившегося под лед третьеклассника, и 13-летний Глеб Рогачев, отбивший маленького мальчика от стаи бродячих собак, удостоены медалей "Юный герой" на Форуме маленьких героев в Брянске. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь регионального отделения "Единой России", организовавшего форум, Ольга Степуро.

"Медали "Юный герой" были вручены двум мальчикам из Брянской области. Восьмиклассник из поселка городского типа Климово Даниил Мельник спас ученика третьего класса, который провалился под лед, а 13-летний Глеб Рогачев из Карачевского района спас маленького ребенка, на которого напали бродячие собаки. Еще 16 детей были награждены медалями "Герой нашего времени" за успехи в науке, искусстве, спорте, общественной деятельности", - сказала она.

Начальник управления молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней политики Брянской области Мария Раевская сообщила ТАСС, что в форуме принимали участие более 250 детей из 33 муниципальных образований региона. Для них была организована развлекательная программа, в том числе квесты, концерты и флешмоб.

Первый Форум маленьких героев прошел в 2017 году в Москве и собрал детей со всех уголков страны, совершивших героические поступки. В августе 2018 года проект "Форум маленьких героев" был представлен на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук" президенту России Владимиру Путину, и впервые прошел в Башкирии и Татарстане.