Родители в Пермском крае, чьих детей не пустили в школу без пробы Манту, подали в суд

ПЕРМЬ, 11 июня. /ТАСС/. Родители учеников Большесосновской средней школы в Пермском крае подали в суд иск к директору школы из-за того, что детей в мае отстранили от занятий из-за отказа семьи делать им пробу Манту. Заявление пока не принято к производству, сообщили ТАСС во вторник в Большесосновском городском суде.

"Это заявление пока только поступило, оно еще не принято к производству", - сказала собеседница агентства.

По информации пресс-службы министерства образования по региону, отказ от пробы Манту и посещения фтизиатра высказали две семьи, в одной из которых пять детей, а в другой трое.

"В семье, где пять детей, одному ребенку Манту все-таки сделали, он получил справку от фтизиатра и успешно сдал экзамены. Остальным же детям родители делать прививку и другие альтернативные тесты отказались, считая, что это небезопасно. Поэтому на основании приказа главного санитарного врача и в защиту безопасности и здоровья остальных школьников ребят пришлось отстранить в мае от занятий, родители подали в суд", - цитирует пресс-служба директора школы Ольгу Лискову.

В министерстве отметили, что семьям были предложены другие варианты получения образования, например дистанционного, но они отказались. По словам собеседницы агентства, прокуратура вынесла предупреждение школе, что, если дети продолжат обучение, учреждение будет оштрафовано.

В феврале похожая ситуация произошла в Перми, где родители двух учениц гимназии №3 отказались делать дочерям реакцию Манту, а предпочли тест T-spot на выявление туберкулеза. Власти заявили, что семья вправе воспользоваться таким методом диагностики, но для посещения школы нужна справка от врача-фтизиатра, так как сама школа не в праве трактовать результаты теста. Из-за отсутствия справки девочка получала образование дистанционно. Полиция составила в отношении родителей административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.