Фракция "Единая Россия" пока не обсуждала инициативу о смягчении "наркотических статей"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Инициатива о смягчении уголовных статей за хранение наркотиков пока не готова к внесению, координационный совет по законотворческой деятельности фракции "Единая Россия" ее не рассматривал. Об этом заявил во вторник ТАСС глава совета, первый замруководителя фракции Андрей Исаев, комментируя сообщения о разработке такого законопроекта его коллегой по фракции Николаем Брыкиным.

"Координационный совет пока не рассматривал эту инициативу. Как только она поступит - обязательно рассмотрим ее в установленном порядке. С Брыкиным мы обсудим этот вопрос после окончания региональной недели", - сказал Исаев, уточнив, что сам узнал о разработке проекта через СМИ.

При этом, заметил депутат, судя по всему речь идет пока только о готовящейся инициативе, которую автор еще будет обсуждать с фракцией. "В связи с тем, что это такая резонансная вещь, я думаю, что уже в понедельник-вторник мы с ним пообщаемся, я уточню, о чем идет речь, и начнем вырабатывать позицию", - резюмировал Исаев.

Ранее телеканал "Дождь" сообщил о том, что депутаты Госдумы готовы внести до конца весенней сессии законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков, не связанное с их сбытом.