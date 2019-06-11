Голунов сообщил, что не пойдет на акцию в его поддержку 12 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов сообщил, что не пойдет на акцию, организованную в его поддержку, которая была запланирована на 12 июня.

Что известно в настоящее время

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

"Нет, наверное, не пойду. Я хотел бы прийти в себя", - сказал он во вторник журналистам после того, как вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД по Москве.

"Насколько я понимаю, это какая-то несогласованная акция. Мне кажется, что лучше, наверное, как-то уделить время близким и родным или какой-то конкретной помощи", - добавил Голунов.

Главный редактор издания "Медуза" Иван Колпаков считает, что от несанкционированного марша в поддержку журналиста Ивана Голунова, проведение которого было запланировано 12 июня, нужно отказаться. Правительство Москвы согласовало акцию в поддержку журналиста 16 июня на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 численностью до 20 тыс. человек.

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