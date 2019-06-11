Кучерена не исключил, что следствие после дела Голунова может найти превышение полномочий

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Председатель общественного совета при МВД Анатолий Кучерена не исключил, что следствие после дела, возбужденного в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, может найти в действиях полицейских превышение полномочий. Об этом он сообщил во вторник ТАСС.

"По поводу сотрудников полиции материалы дела переданы в Следственный комитет. В данном случае можно предположить, что уголовное дело может быть возбуждено по статье 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями", либо по 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")). Насколько я знаю, процессуальных решений еще не принято. Я думаю, что здесь надо дождаться проверки", - сказал он.

Также Кучерена не исключил, что уголовное дело может быть возбуждено по статье 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела").

"Это как одна из версий. Конечно Следственный комитет должен дальше, расследуя дело в отношении оперативных работников, принимать во внимание все обстоятельства - насколько умышленно действовали они, был ли умысел на привлечение к ответственности невиновного человека, ну и так далее. Это все будет учитываться при решении вопроса о дальнейшей ситуации", - подчеркнул Кучерена.

Действия главы МВД

Действия министра внутренних дел Владимира Колокольцева по делу Голунова являются справедливыми и честными, считает Кучерена.

"Министр внутренних дел всегда тщательно проверяет факты, связанные с возбуждением уголовного дела, задержанием и так далее. Это не первый случай. Решение, которое было принято в пользу Ивана Голунова - справедливое и честное. И я как председатель общественного совета хотел бы высказать добрые слова в адрес членов совета, поскольку мы все эти дни занимались данным вопросом, а также поблагодарить министра внутренних дел за его принципиальную позицию", - сказал Кучерена.

Он отметил, что глава МВД всегда быстро принимает правильные решения. "Мы по Голунову видим, что буквально за считанные дни после тщательной проверки, после всех выявленных фактов было принято решение, и это достойно уважения", - добавил Кучерена.