В Госдуме заявили, что проект поправок в статьи о наркотиках еще не готов к внесению

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Рабочая группа из депутатов, представителей Минюста, МВД и врачебного сообщества готовит поправки в статьи Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса (УК и УПК), касающиеся хранения и сбыта наркотиков, но пока законопроект для внесения в Госдуму не готов. Об этом во вторник сообщил ТАСС глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"[При комитете] Существует рабочая группа. Мы еще не подготовили законопроект для внесения. Он в высокой стадии готовности, но чтобы мы его прямо завтра внесли - такого пока нет", - сказал он.

По словам Крашенинникова, рабочая группа обсуждает целый комплекс вопросов, связанных как с борьбой с оборотом наркотиков, так и с вынужденным употреблением медикаментов, приобретенных незаконно.

"По поводу хранения [наркотиков] - надо смотреть, какие-то критерии должны быть", - добавил он. "Говорить о подготовленном на 100% [законопроекте] я бы не стал - его нет", - подчеркнул глава комитета, уточнив, что речь идет о комплексном решении, затрагивающем вопросы применения наказаний за хранение, за сбыт запрещенных средств, а также проблему возбуждения уголовных дел. Законопроект коснется как УК, так и УПК.

Крашенинников при этом заметил, что пока текст законопроекта не сведен, речь идет только о "рабочих материалах". "Надеюсь, что мы что-то в весеннюю сессию уже выдадим", - добавил парламентарий.

Ранее телеканал "Дождь" со ссылкой на главу рабочей группы Николая Брыкина сообщил о том, что депутаты Госдумы готовы внести до конца весенней сессии законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков, не связанное с их сбытом.