ВОЗ сообщила о первом подтвержденном случае Эболы в Уганде

ТАСС, 11 июня. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила во вторник о первом подтвержденном случае болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ), отмеченном в Уганде после начала нынешней вспышки этого смертельно опасного заболевания в соседней Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной странице ВОЗ в Twitter.

"Министерство здравоохранения Уганды и ВОЗ подтвердили один случай болезни, вызываемой вирусом Эбола, - говорится в сообщении организации. - Несмотря на имевшие место ранее многочисленные сигналы тревоги, это первый подтвержденный случай в Уганде во время вспышки Эболы, которая продолжается в соседней ДРК".

Очередная эпидемия болезни, вызываемой вирусом Эбола, началась в ДРК в конце июля - начале августа прошлого года. По состоянию на 8 июня, в ДРК было зарегистрировано 2047 случаев заболевания БВВЭ, умер 1381 человек, 556 выздоровели. Остальные проходят лечение. Медицинские работники расследуют 273 подозрительных случая. Вакцинировано более 131 тыс. человек.

Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения. Нынешняя вспышка Эболы в ДРК уже десятая по счету. 28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали министерство здравоохранения о вызвавших подозрения заболеваниях и смертях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.