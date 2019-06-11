Власти Севастополя начали сбор предложений для создания нацпрограммы развития города

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Власти Севастополя начали сбор предложений для национальной программы, которую планируется разработать для города по примеру дальневосточной программы развития и представить федеральным властям к сентябрю, сообщил журналистам во вторник губернатор Дмитрий Овсянников.

Ранее Овсянников сообщал, что власти Севастополя планируют разработать программу, которая будет учитывать все проекты, запланированные в городе по разным федеральным программам, а также проекты компаний и госкорпораций. Предполагалось взять за основу Национальную программу развития Дальнего Востока. Глава города обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение.

"Сегодня анонсировали прием предложений [для нацпрограммы Севастополя] от жителей. Мы будем слушать всех, кто готов нам помочь в выработке решения. В течение двух месяцев мы будем обрабатывать предложения, и к 1 сентября я обращусь к президенту России [с проектом программы]", - сказал Овсянников.

По данным правительства, национальная программа охватит различные сферы жизни города от сельского хозяйства до образования и здравоохранения. Среди основных задач программы - повышение инвестиционной привлекательности Севастополя.

"[В рамках национальной программы предполагаются] льготные режимы для инвесторов и предпринимателей, дополнительные механизмы развития кредитования, таможенные льготы, особенности существования и развития определенных отраслей. Мы считаем, что в Севастополе должны быть апробированы механизмы развития, которые приведут к большему инвестиционно-экономическому росту. Мы пытаемся проработать уже существующие решения, которые действуют в других субъектах Российской федерации, посмотреть новое", - добавил губернатор.

Он добавил, что национальная программа в своем конечном виде должна не дублировать уже существующие инструменты (в том числе федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя и национальные проекты), а расширять возможности работы в целом.