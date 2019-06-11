Путин наградит Госпремиями ученых и деятелей культуры

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в День России вручит Государственные премии и даст торжественный прием в Кремле.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. В нынешнем виде система Госпремий оформилась в 2004-2006 годах, лауреаты получают денежное вознаграждение в размере 5 млн рублей, диплом, почетный знак, а также фрачный знак. По традиции глава государства лично вручает награды лауреатам в День России.

Лауреаты 2018 года

За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности Госпремия за 2018 год присуждена народному артисту СССР 86-летнему Родиону Щедрину. Произведения композитора более 60 лет входят в репертуар выдающихся музыкантов и оркестров, исполняются на сценах ведущих концертных залов. Вместе с балериной Майей Плисецкой Щедрин принял участие в создании балетов "Кармен-сюита", "Анна Каренина" и "Чайка". Одними из последних работ Щедрина стали опера-феерия "Рождественская сказка", "Месса поминовения" и "Поэтория".

Лауреатами награды в данной номинации могут стать как российские граждане, так и иностранные. Ранее эту премию получали Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, писатели Александр Солженицын и Валентин Распутин, общественные деятели Валентина Терешкова и Евгений Примаков, композитор Александра Пахмутова, дирижер Валерий Гергиев, президент Франции (1995-2007) Жак Ширак, король Испании Хуан Карлос I.

Пианист Николай Луганский, писатель, литературовед Павел Басинский и директор национального парка "Кенозерский" в Архангельской области Елена Шатковская стали лауреатами Государственных премий за 2018 год в области литературы и искусства. Луганский был отмечен за вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры. Он принимает активное участие в деятельности музея-усадьбы С. В. Рахманинова в деревне Ивановка Тамбовской области, является ее попечителем, а также художественным руководителем международного фестиваля имени С. В. Рахманинова.

Премия за вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России досталась Шатковской, первому и единственному директору национального парка "Кенозерский". По ее инициативе парк в 2004 году был включен в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, а с 2014-го является кандидатом на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Басинский удостоен премии за вклад в развитие отечественной литературы. Он - автор около 20 книг, в том числе романов о Льве Толстом и Максиме Горьком.

Научный руководитель Института востоковедения Российской академии наук (РАН) Виталий Наумкин награжден Государственной премией за 2018 год в области науки и технологий за выдающийся вклад в востоковедение. Академик РАН известен в России и за рубежом как исследователь арабского и сокотрийского языков, ввел в научный оборот неизвестные и малоизвестные документы. Как ранее отмечал помощник президента РФ Андрей Фурсенко, Наумкин участвовал во многих мирных переговорах, его фамилия не раз звучала в связи с сирийским конфликтом.

Российские ученые, внесшие вклад в развитие обсерватории LIGO в США, отмечены Госпремией в области науки и технологий за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн. Лауреатами стали руководитель Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН Владислав Пустовайт, профессор кафедры физики колебаний отделения радиофизики и электроники физического факультета МГУ Валерий Митрофанов и заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра Институт прикладной физики РАН Ефим Хазанов.

Премия за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности у пациентов со стенотическими заболеваниями трахеи досталась главному врачу Научно-исследовательского института - Краевой клинической больницы № 1 имени профессора С. В. Очаповского краснодарского Минздрава Владимиру Порханову, заведующему хирургическим торакальным отделением Университетской клинической больницы № 1 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава РФ Владимиру Паршину и научному руководителю Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава РФ Владимиру Харченко. Ученые предложили принципиально новую концепцию лечения больных, которая помогает сохранить жизни многим пациентам.

Торжественный прием

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства в среду также даст торжественный прием по случаю празднования Дня России на Ивановской площади Кремля.

В распоряжении президента, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что на прием приглашаются до 1,5 тысячи человек. Так, среди гостей - члены правительства, представители парламента, федеральных органов исполнительной и судебной власти, конфессий, общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства, а также главы дипломатических представительств, аккредитованные в РФ.

По словам Пескова, в планах Путина на среду - интервью телерадиокомпании "Мир" в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которые пройдут в Бишкеке и Душанбе на этой неделе.