Блины, адыгейский халюж и надувные матрешки. В российских регионах отмечают День России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. День России отпразднуют в регионах РФ флешмобами, выставками, спортивными соревнованиями и парадами дружбы народов. В частности, в Крыму в этот день торжественно присвоят имя художника-мариниста Ивана Айвазовского аэропорту Симферополя, в Иркутске развернут "Живой флаг", в Москве пройдет фестиваль русского гостеприимства "Самоварфест", а во Владикавказе все желающие смогут поиграть в "Нартские игры".

Хоровод дружбы в Москве

В Москве День России начнут отмечать с самого утра. На ВДНХ состоится фестиваль русского гостеприимства "Самоварфест", где выступят Дима Билан, Николай Басков, Валерия и другие артисты. Посетителей также ждут ярмарка ремесел, традиционное русское чаепитие с самоваром, а кульминацией мероприятия станет символизирующий единение всех народов России хоровод дружбы.

Праздничную программу с рассказами ученых-географов о крупнейших озерах и реках России подготовил и сад "Эрмитаж". Кроме того, дети смогут здесь раскрасить шестиметровый корабль в цвета российского флага. В Парке Горького в этот день состоится марафон пианистов, а в Измайловском парке можно будет послушать выступление джазового оркестра.

Посетителей музея-заповедника "Коломенское" у входа встретит оркестр Главного управления МЧС России по Москве, который исполнит марши и вальсы. Кроме того, в музее-заповеднике в рамках городского фестиваля реконструкторов "Времена и эпохи" откроется Международный турнир святого Георгия, где гости смогут посмотреть поединки конных и пеших рыцарей, послушать средневековую музыку.

Вечером на Красной площади пройдет традиционный праздничный концерт. Зрители отметят День России с певцами Григорием Лепсом, Стасом Михайловым, Сергеем Лазаревым, Валерией, Александром Розенбаумом, Николаем Басковым и другими популярными артистами. По окончании концерта гостей ждет салют. Шоу покажут в эфире телеканала "Россия 1".

"Кремлевские вечера" и "Музыка предков"

Различные фестивали пройдут и в других регионах России. Так, на территории Рязанского кремля откроется VIII Фестиваль искусств "Кремлевские вечера", где артисты исполнят оперу М. П. Мусоргского "Борис Годунов". В Мурманской области, где проживают представители 120 национальностей, пройдет этнофестиваль "Пою мою Россию!", где фольклорные ансамбли покажут свои номера.

В Омске впервые пройдет межнациональный этнофестиваль "Музыка предков" и концерт популярных молодежных кавер-групп. Гости праздника также смогут побывать в традиционных русском, казахском, немецком и армянском домах, поучаствовать в мастер-классах ремесленников-представителей национальностей, проживающих в Омской области. Во Владикавказе все желающие смогут поиграть в "Нартские игры" - это старинные осетинские спортивные состязания на мечах.

Фестивали культур народов России и парады дружбы также пройдут в Иркутске, Горно-Алтайске, Новокузнецке, Абакане и других городах Сибири. Необычные фестивали запланировали в Кемерове: в этот день в Парке Победы им. Жукова пройдет граффити-фестиваль, возле Музыкального театра Кузбасса ожидается танцевальный баттл, а по линейному парку бульвара Строителей пройдут Парад колясок.

В Адыгее устроят массовое угощение блюдами национальной кухни. Организаторы нового гастрономического праздника - "День адыгского халюжа и русского блина" - в Красногвардейском районе республики приготовят для гостей блины со всевозможной начинкой - повидлом, с грибами и картошкой, с яйцом и зеленью, творогом с изюмом, печенью с картошкой - и халюжи (адыгейские плоские пирожки с адыгейским сыром, жареный в большом количестве масла). Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства Карачаево-Черкесии, в полдень в Черкесске начнутся скачки на приз главы региона, а в республиканском перинатальном центре поздравят с праздником новорожденных и их матерей.

12 июня в Калининграде и Тюмени благодаря национальному проекту "Культура" откроется передвижная выставка "Сокровища музеев России", в экспозицию которой включены 44 работы художников XVIII - середины XX веков. Коллекция включает шедевры русского изобразительного искусства как из собраний региональных музеев, в частности Архангельска, Омска, Перми, так и Государственной Третьяковской галереи.

В Крыму в этот день в торжественной обстановке международному аэропорту Симферополя присвоят имя художника-мариниста, уроженца Феодосии Ивана Айвазовского, выбранное в ходе конкурса "Великие имена России". В терминале откроется выставка репродукций картин мариниста.

Парад дружбы народов и праздничный автопробег

Сразу два праздника отметят костюмированным шествием артистов и огненным представлением 12 июня в Курской области - День России и 85-летие со дня образования региона. В Сургуте в этот день также отметят 425-летие города: здесь состоится мотошоу, а художники из разных городов проведут мастер-классы по рисованию карикатуры для всех желающих. Жители Севастополя одновременно с Днем России также отметят День города, и в честь этого реконструкторы организуют прогулку "императрицы Екатерины II" и ее свиты по Приморскому бульвару Севастополя - именно по указу этой правительницы был основан город. В Нижегородской области 12 июня стартует отсчет до 800-летия Нижнего Новгорода, которое будут отмечать в 2021 году: на площади Минина и Пожарского в центре города установят часы с обратным отсчетом.

По центру Белгорода в этот день проедут колонны машин в цветах российского флага, а в Туле состоится автомобильный фестиваль "Автострада", в котором будут участвовать как ретро-автомобили, так и современные. В Волгограде любители раритетных автомобилей смогут увидеть легендарную "Победу", которая, проехав 11 стран Европы, добралась до Берлина и вернулась обратно в 2015 году. В Вологде также пройдет массовый заезд, но не на автомобилях, а на самокатах, беговелах, гироскутерах, роликовых коньках, скейтбордах.

Не менее 3 тыс. человек примут участие в традиционном велопробеге в Тюмени, а в Чечне - несколько сотен человек. В Екатеринбурге пройдет соревнование по гребле на ялах "Студенческая регата - 2019" среди учащихся вузов. Одной из площадок для проведения праздничных торжеств 12 июня в Тульской области станет государственный музей-заповедник "Куликово поле", где на территории старейшего мемориала Красного холма состоятся проводы призывников в армию.

В Сочи более 500 участников парада Дружбы народов, представители различных диаспор - осетинской, казахской, белорусской, украинской, армянской, грузинской, татарской, польской и других - с огромным флагом России пройдут в своих национальных костюмах по центру города. Колонну возглавят 50 роллеров, также в составе парада пройдет духовой оркестр.

Дружба народов станет ключевой идеей празднования Дня России и в Салехарде. "Наш этно-театр покажет театрализованную музыкальную композицию по мотивам поэмы ненецкого писателя Леонида Лапцуя "Рождение Ямала". Далее состоится большой концерт, в котором примут участие победители, лауреаты и участники фестиваля "Народов много - страна одна!". Более 13 национальностей - башкиры, марийцы, татары, ханты, ненцы и другие - будут представлены диаспорами, общественными организациями, артистами художественной самодеятельности", - рассказала ТАСС заместитель директора по культуре городского Центра культуры и спорта "Геолог" Лариса Цупикова.

Фестиваль "Сердце Евразии", одним из мероприятий которого станет праздник национального костюма, состоится в этот день в Уфе. "Участники продемонстрируют костюмы разных народов, проживающих в Башкирии: башкир, русских, татар, чувашей, поляков, украинцев и представителей других этносов", - говорится в сообщении Минкультуры республики.

Гигантский триколор и надувные матрешки

По традиции в этот день пройдет множество флешмобов с флагом. В Петрозаводске в рамках акции "Горжусь Россией" активисты пронесут по набережной Онежского озера гигантский триколор. Сразу на трех площадях в Махачкале развернут огромный государственный флаг РФ. А в Иркутске состоится акция "Живой флаг", где несколько сотен волонтеров выстроятся в колонны и пронесут 50-метровое полотно российского триколора.

В Ингушетии, Иркутской и Томской областях юным россиянам вручат паспорта, а в Великом Новгороде на причале торжественно откроют 53 навигации, где три учебных судна "Господин Великий Новгород", "Михаил Балабан" и "Ильмера" с 70 юными моряками на борту отправятся проходить летнюю плавательную практику.

В этот же день в Ульяновске установят девять надувных матрешек, символизирующих разные национальности. Как сообщила журналистам директор Центра народной культуры Ульяновской области Елена Лаковская, самая высокая матрешка достигает 5 м.

А в Ижевске 12 июня пройдет благотворительный полумарофон "Бежим с Кузей", собранные средства будут направлены на поддержку детей с генетическим заболеванием ихтиоз. Также здесь стартует фестиваль стрит-арта, его участники распишут граффити и картинами здания и городские пространства.