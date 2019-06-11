Осужденную в Канзасе Осипову перевели из изолятора в обычную камеру

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Осужденную в США за похищение собственных детей россиянку Богдану Осипову отпустили из изолятора, где она пробыла почти неделю из-за отказа сделать пробу Манту, и перевели в обычную камеру. В среду у нее ожидается первая за девять месяцев часовая прогулка на свежем воздухе. Об этом сообщила во вторник корреспонденту ТАСС мама Осиповой Юлиана Филипюк.

"Дана позвонила только что, выпустили ее из изолятора, Манту не делали, - сказала мама. - Сейчас она находится в двухместной камере там же, в Левенворсе (штат Канзас), но пока одна. Завтра у нее запланирована в первый раз за последние девять месяцев часовая прогулка".

Почти свобода

Как призналась Осипова маме, после того, что она пережила за последнее время, отсидев в камере предварительного заключения без прогулок, свежего воздуха, нормальной связи с родственниками, в ожидании приговора суда, а потом сразу в изоляторе, без нормальной еды и питья, "это - почти свобода".

В настоящее время россиянка ожидает перевода в штат Коннектикут, где она и будет отбывать наказание. Перевод должен быть осуществлен в течение двух недель после приговора суда, то есть до 20 июня. Адвокаты также готовят подачу апелляции на приговор.

"Дана держится из всех сил и очень просила передать, что искренне благодарит всех за поддержку", - рассказала мама Осиповой.

В изолятор россиянка попала на следующий после приговора суда за отказ сделать пробу Манту, которая вызывает у нее сильнейшую реакцию организма. По словам Юлианы Филипюк, 23 января этого года Богдане уже делали эту пробу, когда та находилась в изоляторе временного содержания округа Харви в городе Ньютон (штат Канзас). "Тогда ей угрожали, что свяжут по рукам и ногам, и насильно сделают пробу, она согласилась, в результате чего у Даны была сильнейшая реакция: все распухло, было жуткое физическое состояние, но потом ей сделали рентген, который выявил, что все нормально [с легкими]", - отметила мама Богданы. Адвокаты запросили из Харви заключение, которое позволило бы сейчас россиянке не проходить повторный анализ.

Приговор суда

6 июня Осипова была приговорена к 84 месяцам тюремного заключения за вывоз общих с экс-супругом Браеном Мобли - американским гражданином - детей за пределы США и по двум пунктам статьи "вымогательство международного масштаба, связанное с похищением людей". Наказание непосредственно за похищение детей составляет 36 месяцев, остальной срок - за вымогательство.

Россиянка уже отбыла под арестом четверть срока, к которому приговорена, поскольку была арестована в сентябре 2017 года.

О деле россиянки

У Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с Браеном Мобли. Американские власти обвиняют Осипову в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории США в Россию старшую дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс. Младшая девочка появилась на свет в том же году на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, тогда как по решению российского суда место жительства девочек определено в России, а отцу назначена выплата алиментов.

26 сентября 2017 года Осипова приехала в Уичито, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.

В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал. В настоящее время девочки проживают в РФ с опекуном, родной тетей Осиповой.