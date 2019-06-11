WhatsApp будет подавать в суд на компании, неправомерно использующие мессенджер

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Руководство мессенджера WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, будет подавать судебные иски против компаний, неправомерно использующих платформу в своих интересах и в обход норм безопасности мессенджера. Об этом говорится в заявлении компании, размещенном во вторник на ее сайте.

Согласно опубликованным данным, "с 7 декабря 2019 года WhatsApp будет принимать законные меры против тех, кто, по мнению компании, непосредственно осуществляет или способствует неправомерному использованию [мессенджера]". К таким действиям, согласно заявлению компании, относятся "автоматическая или массовая рассылка сообщений, а также использование [WhatsApp] не в личных целях".

В WhatsApp подчеркнули, что поводом для судебного иска может стать не только выявление неправомерных действий специалистами самой компании, но и сторонняя информация. К такого рода сведениям руководство мессенджера относит заявления тех или иных компаний о том, что они имеют доступ к использованию WhatsApp, нарушающему правила его эксплуатации.