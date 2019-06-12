Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа завел страницу во "ВКонтакте"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июня. /ТАСС/. Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа завел публичную страницу в социальной сети "ВКонтакте". Об этом политик сообщил своим подписчикам в Twitter, указав в профиле адрес нового аккаунта.

Пока на странице всего одна публикация - фото, на котором он запечатлен в рубашке, расшитой узором доколумбовой эпохи. В таких рубашках он часто появлялся на официальных мероприятиях во время президентства. В информации сообщества указаны ссылки на официальный сайт Корреа, его страницу в Twitter и персональный Telegram-канал. За короткое время профиль политика обзавелся более чем 12 тыс. подписчиков.

Решение перейти на российскую социальную сеть Корреа принял после того, как его страница в Facebook дважды удалялась администрацией сервиса. Впервые это произошло 11 апреля - в день, когда британские правоохранители задержали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне.

В ответ на запрос политика, в свое время предоставившего австралийскому журналисту убежище в дипмиссии, соцсеть отказалась комментировать свои действия. Вторая попытка Корреа завести страницу в Facebook также оказалась неудачной. Открытый 7 июня аккаунт просуществовал менее суток, после чего был заблокирован администрацией социальной сети.

В настоящее время Корреа, возглавлявший Эквадор в 2007-2017 годах, проживает в Бельгии, откуда родом его супруга. На родине выписан ордер на арест экс-президента, обвиняемого в похищении оппозиционного политика Фернандо Бальды в 2012 году. Сам Корреа отрицает причастность к этому преступлению.