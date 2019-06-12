Кадыров призвал не поддаваться на провокации по вопросу границы между Чечней и Дагестаном

ГРОЗНЫЙ, 12 июня. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров указал на необходимость не поддаваться на провокации по вопросу административной границы между Чечней и Дагестаном в связи с инцидентом на выезде из дагестанского города Кизляра. Соответствующая видеозапись с комментарием разместили на странице агентства "Чечня сегодня" в Instagram.

Во вторник на нескольких каналах в мессенджере Telegram появилась информация, согласно которой на окраине Кизляра молодые люди снесли дорожный указатель, что вызвало беспокойство у местных жителей. Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что размещение этого знака на территории Чечни не противоречило договоренностям между двумя регионами о приостановке процесса установления административной границы.

"Дорогие мои дагестанцы, братья и сестры, не поддавайтесь на провокации. Я брат для дагестанского и для ингушского народа, больше чем кто-либо, я всегда протягиваю руку помощи и братства, к этому призывал мой отец, наш первый президент. Поэтому говорю: "Не пишите комментарии, оскорбляющие достоинство человека", - сказал Кадыров, поблагодарив Васильева за взвешенный подход и правильные слова в сложившейся ситуации.

Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов Чечни выехали после инцидента на границу с Дагестаном для обеспечения безопасности и предотвращения конфликта между молодыми людьми. "Мы обеспечили безопасность обоих регионов, поставив туда сотрудников полиции, оттуда не пускали и наших туда не пускали", - добавил Кадыров.

Он также проинформировал о том, что вопрос межевания границы с Северной Осетией уже решен.

Об административных границах

Правительству России и регионам на основе поручения президента до 2021 года нужно завершить работу по установлению границ регионов и населенных пунктов. Это делается в том числе для того, чтобы уладить кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Власти соседних регионов должны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить необходимый пакет документов и передать его в Росреестр.

В январе сообщалось, что Дагестан и Чечня будут устанавливать административные границы, в апреле работа была приостановлена. Причины не назывались.

Согласно информации Росреестра, между субъектами РФ насчитывается 378 административных границ. По состоянию на 1 декабря 2018 года в Единый государственный реестр недвижимости были внесены данные о 77 границах. Сведения о границах в Северо-Кавказском федеральном округе туда не вошли.