Жители Камчатки и Чукотки первыми начали праздновать День России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июня. /ТАСС/. Торжества по случаю Дня России начались в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Здесь проходят народные гуляния, концерты, тематические встречи и другие праздничные мероприятия.

В Петропавловске-Камчатском началась концертная программа "Виват, Россия" с участием лучших творческих коллективов, общественных организаций и диаспор. На центральной площади города пройдут показательные выступления разведывательного подразделения бригады морской пехоты с демонстрацией приемов рукопашного боя, выставка предметов современного вооружения и экипировки военнослужащих. Все желающие могут отведать солдатской каши из полевой кухни и послушать военный оркестр.

На Озерновской косе в центре Петропавловска-Камчатского начинается национальный обрядовый праздник - День первой рыбы. Гости праздника могут познакомиться с традициями коренных народов полуострова, отведать национальные блюда.

На Чукотке основные мероприятия проходят в центре Анадыря. Для гостей праздника проходят праздничный концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов округа, спортивные мероприятия. Развернута выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства и выездная торговля.

На городской площади самого северного города России - Певека, с тематическими песнями и стихами выступают артисты фольклорных ансамблей. Гуляния проходят во всех населенных пунктах Чукотки.