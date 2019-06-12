Mirror: житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн

ТАСС, 12 июня. Житель Великобритании выиграл в популярную лотерею EuroMillions £123 млн (около $156 млн), став обладателем третьего по величине приза в истории Соединенного Королевства. Об этом сообщила во вторник газета Daily Mirror.

"Один очень удачливый обладатель билета сорвал весь куш, выиграв джекпот в размере £123 млн в лотерее EuroMillions, что стало третьим крупнейшим выигрышем в Соединенном Королевстве среди всех розыгрышей, проводимых под эгидой Британской национальной лотереи (БНЛ)", - приводит издание слова представителя БНЛ Энди Картера.

Победителю, имя которого пока не известно, удалось угадать пять основных и два дополнительных номера.

Самый большой приз в королевстве в размере около £160 млн ($223 млн) в 2011 году получила семейная пара из Шотландии - Колин и Крис Веиры. Значительную часть денег они жертвуют на поддержку правящей в регионе Шотландской национальной партии и на развитие спорта.

Лотерея EuroMillions проводится в нескольких странах Европы с 2004 года. По правилам лотереи, победитель имеет право остаться неназванным, что предпочитают делать подавляющее большинство европейцев, ставших в одночасье обладателями крупных сумм.