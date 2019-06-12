Молодежный парламент при Госдуме предлагает обновить законодательство к 75-летию Победы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Члены Молодежного парламента при Госдуме предложили создать рабочую группу по актуализации закона 1995 года "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне". В числе поправок, которые они готовы вынести на обсуждение - разработка концепции исторического просвещения молодежи и оцифровка памятников советским воинам как в РФ, так и за рубежом.

"Документ был принят в год 50-ой годовщины Победы, считаем, что сегодня ряд норм необходимо актуализировать. Кроме того, закон возможно дополнить статьей "О сохранении памяти о Великой Отечественной войне", в которой обозначить меры по сохранению памятников и памятных мест (в том числе информационные методы), о тематических мероприятиях, проводимых в РФ и на территории иностранных государств, о программах исторического просвещения и иное", - говорится в обращении председателя Молодежного парламента Марии Воропаевой на имя вице-спикера Госдумы Петра Толстого (письмо есть в распоряжении агентства).

Как сообщил ТАСС сам Толстой, эта инициатива может стать "первым шагом к формулированию и формированию государственной политики по патриотическому воспитанию молодежи", а потому, безусловно, заслуживает внимания. "С высоких трибун и в экспертных кругах все чаще говорят о необходимости возвращения патриотического воспитания молодежи, о необходимости повышении уровня знаний истории среди школьников. Многочисленные реформы образования, к сожалению, уничтожили то, что было создано для детей ранее, не предложив ничего взамен", - сказал он.

Толстой указал на то, что плачевность ситуации подтвердили результаты проводимого Молодежным парламентом "Теста по истории Отечества". "Но проблему необходимо решать комплексно - на высшем государственном уровне <...> Мы обсудим инициативу с депутатами всех фракций. В случае поддержки, такая работа может быть начата", - заключил он.

Предложения Молодежного парламента

По словам Воропаевой, принятый еще в 1995 году закон нуждается в значительной доработке. "Памятники за рубежом - понятно, что это не собственность Российской Федерации, но мы могли бы обязать посольства и наши консульства к тому, чтобы они оцифровали эти памятники", - заявила она ТАСС.

В пример Воропаева привела ситуацию в Польше, где принят закон о декоммунизации. "Большое количество памятников уже снесено, и никто не отвечает за это. А если бы их оцифровали, хотя какая-то память осталась", - отметила она.

"Кроме того, у нас вообще нет концепции исторического просвещения молодежи, нет общей нити, которая бы пронизывала все образование - и вузовское, и школьное. Мы выступаем за то, чтобы в законе появилась строчка, предусматривающая разработку и принятие государственной программы исторического просвещения", - указала Воропаева.

Третий блок предложений коснется поддержки организациям, участвующим в сохранении памяти о ВОВ - от школьных музеев до поисковых отрядов, заключила председатель Молодежного парламента.

Ранее кабмин утвердил план из 116 мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В их числе - военный парад на Красной площади, торжественный прием от имени президента России и праздничный концерт на Красной площади с фейерверком, которые пройдут 9 мая 2020 года. Также в год юбилея Победы состоится награждение ветеранов Великой Отечественной войны юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".