В регионах Дальнего Востока празднуют День России

ТАСС, 12 июня. Ежегодным фестивалем народов "Карагод" отмечают День России в Хабаровске. На площади перед дворцом дружбы "Русь" собрались около 600 человек - жителей и гостей города, представителей разных национальных объединений. Под народные песни люди взялись за руки, объединившись в хоровод дружбы.

"Этот танец - символ единения разных народов. Только в Хабаровском крае проживает 145 национальностей, каждая со своей культурой, своей традицией, важно укреплять имеющиеся связи", - поделилась мнением с ТАСС участница "Карагода" Кристина Слепцова, представительница коллектива кыргызских танцев. Вечером хабаровчан ждет лазерное шоу и шоу светомузыкальных фонтанов на городских прудах.

Торжества по случаю Дня России начались в среду с самых восточных регионов страны - Камчатки, Чукотски, Якутии, Хабаровского края.

В Комсомольском-на-Амуре, который сегодня отмечает День города, 12 июня празднуют карнавальным шествием и торжественным митингом. В Магадане состоялся традиционный фестиваль "Территория дружбы". В этом году в нем приняли участие 17 диаспор. На красочно оформленных площадках горожане смогли не только отведать вкуснейшие блюда многонациональной кухни, но и послушать народную музыку и принять участие в веселом танце.

Основной площадкой празднования Дня России во Владивостоке стала набережная Спортивной гавани, где уже в полдень начались показательные выступления десантно-штурмового батальона 155-отдельной бригады морской пехоты. Рядом для заинтересовавшихся молодых людей находится пункт отбора на контрактную службу, а для всех гостей набережной работает полевая кухня с бесплатным угощением солдатской кашей. Также на сегодня запланирована двухчасовая программа от школы вальса, которая не только покажет разные виды этого танца, но и проведет несколько занятий со зрителями. Помимо этого, на набережной уже работают многочисленные детские площадки с развлечениями и играми.

Торжественные мероприятия в дальневосточных регионах продлятся до позднего вечера. В большинстве из них жителей ждут фейерверки и лазерные шоу. А в Биробиджане для гостей и жителей города вечером испекут двухметровый пирог с вареньем. Печь его будут в специальной печи прямо на главной городской площади. Отведать пирога смогут около 200 человек.