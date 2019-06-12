Жителей и гостей Улан-Удэ в День России накормили деликатесами из облепихи и мяса яка

УЛАН-УДЭ, 12 июня. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "Вкус Шелкового пути" проходит в Улан-Удэ в День России, жителей и гостей столицы Бурятии угощают облепиховами деликатесами, национальными мясными и молочными блюдами, рыбными пирогами. Об этом рассказали ТАСС в республиканском Министерстве туризма.

"На площади Советов, в самом центре Улан-Удэ, рестораны города презентуют свои фирменные блюда и сеты, районы Бурятии представили ягодные деликатесы из облепихи и черемухи, мясные блюда, в том числе бурятские буузы, пироги с рыбой, также это знаменитые гигантские чебуреки "68-го размера" из Тункинской долины и гастрономическую новинку - тушенку из мяса яка из горного Окинского района", - рассказали в министерстве.

"Самое необычное - это, конечно, мясо яка, - рассказала ТАСС жительница Москвы Алина Саблина. - Главный и очевидный плюс - это то, что продукт стопроцентно экологически чистый: одомашненные яки в Бурятии, мне рассказали, пасутся в горах, на лугах и употребляют в пищу только природный корм".

Гастрономический фестиваль проводится в Улан-Удэ при поддержке Всемирной туристской организации и Русского географического общества.

Программа мероприятий в День России в Улан-Удэ включает также спортивные соревнования. Любой желающий сможет попробовать свои силы в национальной бурятской борьбе, в шагай наадан (традиционная бурятская игра с бараньими костями - прим. ТАСС), гиревом спорте, перетягивании каната. Вечером лучшие хоры со всей республики споют в гала-концерте хоровой ассамблеи, завершится праздник музыкальным фестивалем вокально-инструментальных ансамблей "Живой звук".