В Нью-Йорке впервые прошел "Пушкинский диктант"

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. "Пушкинский диктант" прошел впервые в Нью-Йорке, в нем приняли участие как соотечественники, так и англоязычные американцы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила во вторник преподаватель воскресной школы Свято-Николаевского собора на Манхэттене, вице-президент общества "Русская молодежь Америки" Марина Иванникова.

"Нам предложили написать "Пушкинский диктант" учителя из России, и мы с удовольствием поддержали акцию, согласились. В нашем первом диктанте приняли участие почти 40 человек в возрасте от 18 до 70 лет, среди которых шесть человек писали вариант теста "Русский как иностранный", - пояснила Иванникова. - В частности, в диктанте приняла участие 22-летняя студентка-афроамериканка по имени Тэйлор, которая учила русский в старших классах школы в Чикаго. Кроме американцев, диктант писали также ребята из Санкт-Петербурга, которые в эти дни находятся в Америке и специально нашли нас, чтобы проверить свои знания".

Жители Нью-Йорка с большим интересом приняли участие в диктанте, несмотря на то, что акция мало рекламировалась. Некоторые приходили целыми семьями. "Задания были очень интересные, но для большинства оказались довольно сложными, - заметила Иванникова, - особенно для англоязычных участников.

Однако организаторы приняли решение, что в следующем году Нью-Йорк вновь будет писать "Пушкинский диктант". "Нам это представляется очень важным и нужным, потому что владение и интерес к русскому языку всегда должен быть на хорошем, высоком уровне. А лучше всего достигать этой цели через глубину, стиль и красоту языка родного нам Пушкина", - добавила организатор.

"Пушкинский диктант" стал неотъемлемым событием празднования Дня русского языка - относительно нового праздника России. Он отмечается с 2014 года и приурочен ко дню рождения великого русского поэта - Александра Сергеевича Пушкина. В 2019 году праздник совпал с 220-летним юбилеем поэта.