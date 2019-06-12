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Путин вручает Госпремии ученым и деятелям культуры. Видеотрансляция

По традиции президент лично вручает награды лауреатам в День России

ТАСС/Ruptly

Президент РФ Владимир Путин в День России вручает Государственные премии. По традиции президент лично вручает награды лауреатам в День России.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. В нынешнем виде система Госпремий оформилась в 2004-2006 годах, лауреаты получают денежное вознаграждение в размере 5 млн рублей, диплом, почетный знак, а также фрачный знак. По традиции глава государства лично вручает награды лауреатам в День России.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Путин наградил Госпремиями ученых и деятелей культуры
Церемония началась в Кремле
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