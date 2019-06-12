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Прекращение дела против Ивана Голунова

Московские власти призвали воздержаться от участия в акции в поддержку Голунова

Ранее сообщалось, что столичное правительство предложило провести акцию в поддержку журналиста 16 июня
Иван Голунов Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Иван Голунов
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Власти Москвы предупредили организаторов марша в поддержку журналиста Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия и призвали граждан в нем не участвовать. Это следует из сообщения Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы в среду.

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"Организаторы были уведомлены о ответственности за проведение несанкционированного публичного мероприятия <…> Регламент подготовки публичных мероприятий и ограниченное время для осуществления необходимого комплекса мер не позволяет обеспечить общественную безопасность в полном объеме. В этой связи просим граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы предложило провести акцию в поддержку журналиста не 12 июня, а 16 июня, на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 мск и численностью до 20 тыс. человек. Однако организаторы мероприятия допускали возможность провести марш 12 июня, даже если его не согласуют власти.

Теги
РоссияПрекращение дела против Ивана Голунова
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