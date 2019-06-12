Министерство по делам ветеранов США запретило курение на территории своих больниц

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Министерство по делам ветеранов США с октября запрещает курение обычных и электронных сигарет на территории подведомственных медицинских учреждений по всей стране. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Ведомство аргументировало свое решение тем, что курение может привести к серьезнейшим нарушениям здоровья. Новые правила касаются как самих пациентов, так и посетителей, волонтеров, подрядчиков - всех тех, кто находится на территории самих учреждений. Под запрет попадают любые формы употребления табака.

Сотрудники медицинских комплексов министерства поддерживают такое решение, подчеркнули в пресс-службе. Около 85% руководства подведомственных медучреждений выступают за введение запрета на существовавшие долгое время специально отведенные для курения места на территории комплексов.

"Мы не одиноки в деле признания необходимости отказа от курения, - подчеркнул министр по делам ветеранов Роберт Уилки. - По состоянию на 2014 год на территории 4 тыс. медучреждений в США был введен запрет на курение".

В случае, если на территории комплекса находятся медучреждения Министерства по делам ветеранов и Пентагона, новые правила будут распространяться только на контролируемые первым территории, отмечается в документе. Больницы оборонного ведомства, как правило, разрешают курить в специально отведенных местах.

Согласно исследованию, проведенному в 2018 году федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний, примерно трое из десяти ветеранов употребляли тот или иной вид табачной продукции в период между 2010 и 2015 годами. Кроме того, отмечают медики, уровень табакокурения среди ветеранов значительно выше аналогичного показателя среди гражданского населения.

Министерство по делам ветеранов - второе по величине в США правительственное ведомство после Минобороны.