Парад национальностей и сборка пазла по географии пройдут в регионах Сибири в День России

ТАСС, 12 июня. Более 5 тыс. мероприятий запланированы в Сибирском федеральном округе в День России, рассказали ТАСС организаторы акций. В Новосибирске жители соберут пазл - карту страны, в Омске пройдет масштабный парад национальностей, в Кузбассе запланирован бесплатный показ патриотического фильма.

Регионы Сибири в праздничный день присоединились ко всероссийской акции "Мы - граждане России!": 14-летние школьники в торжественной обстановке получили свои первые паспорта. Так, в городском парке культуры и отдыха Горно-Алтайска врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин вручил паспорта семи подросткам, которые отличились в учебе, спорте и творчестве.

"Республика Алтай многонациональна, как и вся Россия. И разные народы здесь живут в мире и согласии, мы - большая и крепкая семья. Дорогие друзья, примите самые сердечные поздравления. Успехов вам, счастья, всех благ", - сказал Хорохордин.

В Томске 48 школьников получили паспорта из рук губернатора региона Сергея Жвачкина. "Россия - это самая большая в мире страна. Это леса и поля, озера и реки, это природные богатства, но прежде всего Россия - это ее граждане, это мы с вами, а значит, это праздник каждого из нас", - сказал перед вручением Жвачкин.

Церемония прошла на центральной площади Томска и дала старт городским праздничным и спортивным мероприятиям. Рядом с площадью Новособорной, где начался концерт, проходит фестиваль силовых видов спорта, желающие могут померятся "силушкой богатырской" и выполнить упражнения с гирями и штангой. Также 12 июня в Томской области стартовал массовый велопробег через восемь территорий региона. Всего запланировано порядка 400 мероприятий.

"Живой" триколор

В Иркутске в честь Дня России волонтеры пронесли по улицам города 50-метровый российский триколор в рамках акции "Живой флаг". Колонна прошла от Вечного огня до площади у памятника Александру III. После шествия начался фестиваль национальных культур, в рамках которого горожане смогут принять участие в мастер-классах по вышивке, каллиграфии, в соревнованиях по армянским шашкам, нардам. На площади состоится концерт с участием музыкального коллектива SHONO ("Шоно", в переводе с бурятского - "Волк"), который сыграет на традиционных бурят-монгольских инструментах и исполнит бурятские сказания, улигеры (народные сказания в жанре героико-исторического эпоса у монголов и бурят - прим. ТАСС) и современные композиции в фолк-роковой обработке.

В Омске началом праздника стал парад национальностей, в котором приняли участие представители народов региона и творческие коллективы. В историческом центре города проходит форум "Россия - это мы!". На локации "Россия - это дружба", которая поделена на славянский, тюркский, восточный и западный секторы, проходят мастер-классы национальных ремесел, дегустации блюд народов, проживающих на территории Омской области. Также можно примерить национальные костюмы.

Интерактивные площадки подготовили для жителей Новосибирска. Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, в День России горожане соберут большой географический пазл - карту страны, также пройдут исторические викторины, концерты.

Коллекцию отечественных ретромотоциклов на выставке под открытым небом в Барнауле представит местный предприниматель и коллекционер. Более 30 моделей техники, в том числе и старинный М-72 (1947 года выпуска), местный житель собирал более 20 лет.

"Бесплатно покажут кино"

В Кузбассе в День России, как ожидается, порядка 5 тыс. человек смогут бесплатно посетить кинотеатры: на 65 площадках пройдут показы российского фильма "Первые" - исторической драмы об экспедиции XVIII века к берегам Арктики и о подвиге полярных исследователей.

"Мы выбрали для бесплатного показа фильм "Первые", потому что это исторический и патриотический фильм о России, об освоении Арктики и о вкладе исследователей-полярников в историю страны", - рассказала ТАСС директор Кузбасскино Елена Дудкина.

Она уточнили, что сегодня картину бесплатно покажут как в крупных городах области, где оборудованы цифровые кинозалы, так и в киноклубах небольших сельских территорий.

В Кемерове 12 июня отмечают двойной праздник - День России и День города. Областной столице исполняется 101 год, по этому случаю состоится более ста культурных и спортивных мероприятий, которые завершатся фейерверком.