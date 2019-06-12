Путин наградил Госпремиями ученых и деятелей культуры

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в День России вручает Государственные премии. Церемония началась в Кремле.

За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности Госпремия за 2018 год присуждена народному артисту СССР 86-летнему Родиону Щедрину. Пианист Николай Луганский, писатель, литературовед Павел Басинский и директор национального парка "Кенозерский" в Архангельской области Елена Шатковская стали лауреатами Государственных премий за 2018 год в области литературы и искусства.

Научный руководитель Института востоковедения Российской академии наук (РАН) Виталий Наумкин награжден Государственной премией за 2018 год в области науки и технологий за выдающийся вклад в востоковедение. Российские ученые руководитель Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН Владислав Пустовойт, профессор кафедры физики колебаний отделения радиофизики и электроники физического факультета МГУ Валерий Митрофанов и заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра Институт прикладной физики РАН Ефим Хазанов, внесшие вклад в развитие обсерватории LIGO в США, отмечены Госпремией в области науки и технологий за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн.

Премия за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности у пациентов со стенотическими заболеваниями трахеи досталась главному врачу Научно-исследовательского института - Краевой клинической больницы № 1 имени профессора С. В. Очаповского краснодарского Минздрава Владимиру Порханову, заведующему хирургическим торакальным отделением Университетской клинической больницы № 1 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава РФ Владимиру Паршину и научному руководителю Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава РФ Владимиру Харченко.