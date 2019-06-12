Полиция предупредила соорганизатора акции в поддержку Голунова о незаконности мероприятия

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции предупредили одного из соорганизаторов несогласованной акции в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова - Илью Азара - о незаконности мероприятия. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в настоящее время полиция задержала нескольких участников акции.

В самом начале акции у метро "Чистые пруды" полицейские подошли к Илье Азару и зачитали ему предостережение Генпрокуратуры РФ о незаконности мероприятия. Выслушав их, Азар сказал, что принял их слова к сведению и указал, что в документе неправильно написано его отчество. В числе участников акции - руководители "Медузы" Иван Колпаков и Галина Тимченко.

Меры безопасности в районе станции метро "Чистые пруды" усилены. Полицейские в мегафоны предупреждают собравшихся о необходимости разойтись. Как минимум пять человек задержаны, двое из них пришли на акцию с плакатами.

Первоначально инициаторы акции объявили ее целью требование освобождения и справедливого расследования дела Ивана Голунова. Однако во вторник глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело в отношении журналиста прекращено "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления", сам Голунов был отпущен на свободу. После освобождения из-под домашнего ареста он обратился к тем, кто его поддерживал, с просьбой не выходить 12 июня на акции протеста.

В среду власти Москвы предупредили организаторов акции об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия и призвали граждан в нем не участвовать. Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков, Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест, однако 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, и он был освобожден из-под ареста. Голунов изначально отрицал вину в попытке сбыта наркотиков, его защита считает, что запрещенные вещества ему подкинули.